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Включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал публикацию подобного списка беспрецедентной, передает РИА Новости.

«Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США. Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление», — заявил Песков.

Представитель Кремля также призвал не предаваться эмоциям по поводу «кремлевского доклада», однако добавил, что публикация такого списка может нанести ущерб имиджу попавших в него предпринимателей и политиков. При этом он признался, что сам индифферентно относится к попаданию в перечень.

По словам Пескова, этот документ нужно тщательно проанализировать.

«Не первый день мы живем в условиях достаточно агрессивных проявлений в наш адрес, поэтому здесь не нужно предаваться эмоциям», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

 Он также отметил, что сначала нужно все понять, а потом уже сформулировать позицию.

«Вся эта публикация связана с тем, что трудно пока ее понять, поэтому предстоит изрядно поработать, чтоб понять: «а» — какую-то мотивацию, «б» — причину включения, невключения. Пока вопросов больше, чем ответов», — заключил представитель Кремля.

Напомним, Минфин США в ночь на вторник, 30 января, опубликовал «кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.  
ForUm

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