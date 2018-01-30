также в разделеМир
Умер самый старый мужчина в мире 21
Медведев назвал нулевым значение «кремлевского доклада» нулевым 30
Путин призвал признать, что российские спортсмены употребляли допинг 43
США внесли акционеров Альфа-банка и Укрсоцбанка в «кремлевский доклад» 61
ЦРУ: Россия попытается вмешаться в ноябрьские выборы в США 39
США отказались от «черного списка» стран 44
Весельницкая, встречавшаяся с Трампом-младшим, вербовала швейцарского чиновника 54
Инцидент над Черным морем: США обвинили РФ в нарушении международного права 240
В США обнародован «кремлевский доклад» об окружении Путина 140
Госдеп: Санкции против РФ уже привели к миллиардным потерям, новые не требуются 93
Турция заявляет об уничтожении в Сирии почти 600 боевиков 34
Сена вышла из берегов и затопила Париж 236
Победителями «Грэмми» стали Бруно Марс и песня про Путина 96
Премьер Польши назвал РФ самой большой угрозой для страны 62
У побережья Панамы произошло мощное землетрясение 48
Сегодня сторонники Навального проводят по всей России акции протеста 102
США модернизировали свою самую крупную неядерную бомбу 82
Земан переизбран президентом Чехии 109

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.

По его словам, речь идет о «засекреченной части» доклада.

Об этом он сказал в ходе встречи с членами банковского комитета Сената, написал в своем Twitter корреспондент CNBC Кайла Тауше

На встрече сенатор Роберт Менендес задал Мнучину вопрос об отсутствии санкции в «кремлевском докладе».

«Я полагаю, вы не читали секретную версию. Там будут санкции, которые выходят из этого отчета», - сказал он, сообщает 112 Украина

Напомним, Минфин США в ночь на вторник, 30 января, опубликовал «кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.  

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не видел «кремлевский список» Минфина США, но пошутил, что ему «обидно» в него не попасть.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

63
Теги