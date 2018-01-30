Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.

По его словам, речь идет о «засекреченной части» доклада.

Об этом он сказал в ходе встречи с членами банковского комитета Сената, написал в своем Twitter корреспондент CNBC Кайла Тауше.

На встрече сенатор Роберт Менендес задал Мнучину вопрос об отсутствии санкции в «кремлевском докладе».

«Я полагаю, вы не читали секретную версию. Там будут санкции, которые выходят из этого отчета», - сказал он, сообщает 112 Украина.

Напомним, Минфин США в ночь на вторник, 30 января, опубликовал «кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не видел «кремлевский список» Минфина США, но пошутил, что ему «обидно» в него не попасть.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.