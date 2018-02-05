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Канцелярия премьер-министра Польши обнародовала видеоролик на английском языке, в котором объясняется цель внесении изменений в закон об Институте национальной памяти Польши.

Выступление главы польского правительства Матеуша Моравецкого  проиллюстрировано архивными материалами и снимками, пишет Польское радио.

«Польша была первой жертвой Третьего рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов и этнических групп», — сказал Моравецкий, отметив, что почти каждая польская семья потеряла во время войны кого-то из своих близких.

Польский премьер подчеркнул, что отрицание холокоста является фальсификацией истории, как и умаление ответственности настоящих авторов преступлений и приписывание ее жертвам.

«Мы хотим бороться с ложью в каждой форме», — добавил он

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти которым запретил в стране пропаганду «идеологии украинских националистов». 

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенностьпринятием данного закона.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие польским парламентом данного закона усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти. Также резко раскритиковал польский закон Израиль. 
ForUm

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