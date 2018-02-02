Контролируемые Россией боевики блокируют восстановление мобильной связи оператора Vodafone на территории отдельных районов Донецкой области, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«Вопрос восстановления мобильной связи на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО) обсуждался на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. К сожалению, все попытки украинской стороны восстановить связь с оккупированной частью Донецкой области блокируются незаконными вооруженными формированиями, которые контролирует Российская Федерация», – говорится в сообщении.

Украинская сторона требует предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район н.п. Оленевка, которые бы починили технические устройства на неподконтрольной Украине части Донецкой области и восстановили возможность общения между гражданами Украины.

Также отмечается, что 19 января сотрудниками Vodafone была предпринята попытка восстановить связь на территории ОРДО через технические коммуникации на территории ОРЛО. Однако, эта инициатива была остановлена ​​НВФ ОРДО путем прекращения электроснабжения оборудования Vodafone в Донецке. По неподтвержденной информации 26 января представителями НВФ ОРДО был «опечатан» центральный офис Vodafone в Донецке.

В министерстве подчеркнули, что сейчас в Донецке функционирует т.н. «мобильный оператор «Феникс» (проект GSM связи организован на базе захваченных технических средств оператора мобильной связи «Киевстар»).

По состоянию на 1 января гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО от представителей НВФ не получены. Представители Vodafone констатируют отсутствие подачи электроэнергии на оборудование на территории ОРДО.

Напомним, Мобильная телефонная связь Vodafone-Украина на оккупированной части Донбасса отсутствует с 11 января.

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