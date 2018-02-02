Изменения в закон об Институте национальной памяти Польши, которые касаются и преследования за отрицание «бандеровской идеологии», нужны для противодействия лжи относительно приписывания преступлений против евреев невиновным людям.

Об этом в четверг вечером в телеобращении к польскому народу заявил председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Укринформ.

«Ложь Освенцима - это не только отрицание немецких преступлений, но также и другие формы фальсификации истории. Одной из худших форм этой лжи есть умаление ответственности настоящих преступников и приписывание ответственности их жертвам. Мы хотим бороться с этой ложью в каждом ее проявлении. Именно поэтому мы меняем закон об институте национальной памяти», – заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что в Польше никогда не будет ограничиваться дискуссия о Холокосте, поскольку поляки сами были его жертвами.

Польский премьер подчеркнул, что поляки понимают эмоции со стороны Израиля.

«Нужно проделать много работы, чтобы мы, наше сообщество, смогли вместе рассказать сложную историю. Культура польских евреев является неотъемлемым элементом нашего, польского наследия», – подчеркнул Моравецкий.

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти которым запретил в стране пропаганду «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенностьпринятием данного закона.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие польским парламентом данного закона усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти. Также резко раскритиковал польский закон Израиль.