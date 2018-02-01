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Российский суд отказал в апелляции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей для украинца Павла Гриба, который удерживается в СИЗО Краснодара. Об этом сообщила сестра парня Ольга Гриб.

«Сегодня, 1 февраля, в нарушение всех сроков состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на предохранительную меру пресечения для Павла. Адвокат о судебном заседании узнал случайно за сутки», - сказала Ольга Гриб, сообщает «Украинская правда».

По ее словам, это было сделано для того, чтобы родители не успели приехать на заседание суда. «По информации адвоката, у Павла очень изможденный вид, постоянные жалобы на боль в желудке. Общее депрессивное состояние, как следствие усиления психологического давления со стороны следствия и администрации СИЗО», - сообщила сестра содержимого.

Она добавила, что у ее брата нет ни лекарств, ни минимального диетического питания, в котором он нуждается.

«Внутреннее кровотечение может открыться в любое время. Профессиональных медицинских специалистов по болезни Павла в Краснодаре нету. Оказать медицинскую помощь никто не сможет», - сказала Ольга Гриб.

Она уверена, что каждый день в СИЗО может быть последним для ее брата.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.
ForUm

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