Международный олимпийский комитет считает, что «оправдательный приговор» Международного спортивного арбитража (CAS) в Лозанне, вынесенный 28 российским спортсменам, подрывает борьбу с допингом, и обещает обжаловать это решение в высшей инстанции.

Об этом Укринформу сообщили в штаб-квартире МОК.

«Это может серьезно повлиять на будущую борьбу с допингом. Поэтому МОК будет тщательно анализировать мотивированные решения, когда они будут доступны, и рассмотрит дальнейшие действия, в том числе обращение в Швейцарский федеральный трибунал», - говорится в сообщении.

В МОК отмечают, что, с одной стороны, подтверждение нарушений антидопинговых правил для 11 российских спортсменов из-за манипуляций с их анализами еще раз свидетельствует о существовании системных манипуляций с антидопинговой системой на Олимпийских зимних играх в Сочи в 2014 году, а с другой – МОК очень сожалеет о том, что CAS не учел представленные доказательства существования системных манипуляций с антидопинговой системой в отношении других 28 случаев.

Результат решения CAS не означает, что спортсмены из группы из 28 человек будут приглашены на Игры, подчеркнули в МОК.

Что касается участия спортсменов из России в Олимпийских зимних играх 2018 года, то решение Исполнительного совета МОК от 5 декабря 2017 года остается в силе - российские спортсмены могут участвовать только по приглашению МОК, а их олимпийский комитет – вовсе отстранен.

Напомним, Международный спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне огласил свое решение по 39 из 42 апелляций российских спортсменов, обжаловавших свою пожизненную дисквалификацию. В четверг, 1 февраля, арбитраж удовлетворил иски 28 спортсменов, признав неправомерными решения об отстранении их от Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане и пожизненной дисквалификации.