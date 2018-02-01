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В пятницу, 2 февраля, в Киеве ожидается местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Гидрометцентр.

Также синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью 0-2 ° тепла, днем 4-6 ° тепла.

Дождливая погода также сохранится и в последующие дни. В частности, 3 февраля днем местами небольшой дождь, 4 февраля ночью дождь, днем – дождь с переходом в мокрый снег.
ForUm

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