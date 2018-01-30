Апелляционный суд Харьковской области рассмотрел жалобу начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева, подозреваемого в растрате, и отменил решение следственного судьи о продлении его ареста.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

20 ноября 2017 постановлением следственного судьи Дзержинского районного суда Харькова Алимпиеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследование на 60 дней – до 17 января 2018 включительно, и определен размер залога – 1,5 млн грн.

15 января 2018 постановлением следственного судьи было частично удовлетворено ходатайство следственного органа о продлении срока содержания под стражей Алимпиеву до 13 февраля 2018 года.

Коллегией судей, с учетом мнения участников процесса, принято решение начать апелляционное рассмотрение в отсутствие прокурора военной прокуратуры, который надлежащим образом извещен о рассмотрении.

«По результатам рассмотрения апелляционных жалоб Андрея Алимпиева и его защитника коллегия судей постановила: «Решение судьи Дзержинского районного суда города Харькова от 15 января 2018 об удовлетворении ходатайства следователя и о продлении в пределах сроков досудебного расследования меры пресечения в виде содержания под стражей Алимпиева, - отменить», - говорится в постановлении.

Также суд постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн с учетом внесенной ранее суммы залога в пределах срока досудебного расследования.

На подозреваемого возложены дополнительные обязанности, предусмотренные п.п.1,2,3,4,8 ч.5 ст.194 УПК Украины.

Напомним, военная прокуратура задержала Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 млн грн при закупке горючего 17 ноября.

Суд арестовал ректора и назначил залог в размере 1,5 миллиона гривен.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос 18 ноября заявил о задержании руководителя Харьковского национального института Воздушных сил и его заместителя по подозрению в хищении. Во время расследования, по словам Матиоса, в еде курсантов в столовой также нашли тараканов и червей. В то же время в ХНУВС заявили, что никаких жалоб на питание не поступало.

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба является высшим военным учебным и научным заведением Вооруженных сил Украины. В университете обучают будущих военных летчиков, штурманов, специалистов по боевому управлению авиацией, зенитных ракетных войск, радиотехнических войск, инженерно-авиационного обеспечения и наземного обеспечения полетов авиации.

Алимпиев возглавляет ХНУВС с конца октября 2015 года.



