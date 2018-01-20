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Начальник Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) Андрей Алимпиев вышел под залог из-под стражи, куда он был помещен в рамках дела о растрате средств при закупке горючего. Об этом он сообщил в Facebook 19 января.

«Большое спасибо всем за поддержку! Благодаря вам я снова в кругу семьи, друзей и коллег», – написал чиновник.

Напомним, военная прокуратура задержала Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 млн грн при закупке горючего 17 ноября.

Суд арестовал ректора и назначил залог в размере 1,5 миллиона гривен.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос 18 ноября заявил о задержании руководителя Харьковского национального института Воздушных сил и его заместителя по подозрению в хищении. Во время расследования, по словам Матиоса, в еде курсантов в столовой также нашли тараканов и червей. В то же время в ХНУВС заявили, что никаких жалоб на питание не поступало.

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба является высшим военным учебным и научным заведением Вооруженных сил Украины. В университете обучают будущих военных летчиков, штурманов, специалистов по боевому управлению авиацией, зенитных ракетных войск, радиотехнических войск, инженерно-авиационного обеспечения и наземного обеспечения полетов авиации.

Алимпиев возглавляет ХНУВС с конца октября 2015 года.
ForUm

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