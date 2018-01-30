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Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время телефонного брифинга в понедельник, сообщает Укринформ.

«Да, есть желание видеть более широкий мандат для миротворческих сил, чем только защита наблюдателей, включая доступ ко всей территории конфликта, в том числе прилегающей к международной границе», - заявил Волкер.

При этом американский дипломат отметил, что на этот раз во время его переговоров с Сурковым в Дубае 26 января российская сторона была более открытой в вопросе размещения миротворцев на Донбассе.

«Мы не представили конкретный план. Мы имели дискуссию, как это можно реализовать на практике. Вы должны иметь миротворческие силы на всей территории, поэтому, только при таком условии будет возможность провести выборы. И это будет одной из задач миротворческих сил, чтобы обеспечить безопасность выборов», - добавил спецпредставитель США по Украине.

Говоря о развертывании миротворческой миссии ООН на оккупированной территории на востоке Украины, Волкер также отметил, что российская сторона связывает эту проблему с выполнением Киевом политических пунктов Минских договоренностей. В свою очередь, напомнил американский дипломат, Украина требует от РФ сначала полного выполнения блока договоренностей по безопасности, включая полное прекращение огня и вывод российских войск из Донбасса.

Напомним, Украина настаивает на размещении миротворцев ООН во всей зоне вооруженного конфликта на Донбассе и участке российско-украинской границы длиной 420 км, а также предоставлении им широких прав. Кроме того, Киев категорически против, чтобы в состав миротворческой миссии ООН входили россияне.

Позиция России по вопросу контингента ООН на Донбассе заключается в том, что миротворцы должны поддерживать миссию ОБСЕ.
ForUm

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