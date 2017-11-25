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Дзержинский райсуд Харькова не отстранил от должности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба Андрея Алимпиева, которого арестовали по подозрению в растрате 2,4 млн грн. Об этом сообщил адвокат Алимпиева Максим Журавлев.

«Определением Дзержинского районного суда Харькова  ходатайство прокурора об отстранении от должности генерал-майора Алимпиева оставлено без рассмотрения. Подчеркиваю, что мой подзащитный не был отстранен от должности начальника ХНУВС им. И.М. Кожедуба и начальника Харьковского военного гарнизона в судебном порядке», - написал адвокат.

Кроме того, сторона защиты подала жалобу на постановление следственного судьи Дзержинского райсуда Харькова от 20.11.2017 года об аресте Алимпиева. Адвокат отметил, что жалобу зарегистрировали и коллегию судей определят автоматически.

Напомним, военная прокуратура задержала Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 млн грн при закупке горючего 17 ноября.

Суд арестовал ректора и назначил залог в размере 1,5 миллиона гривен. 
ForUm

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