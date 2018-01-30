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Вдоль линии разграничения сторон весь вчерашний день и вечер прошел без нарушений режима прекращения огня. За прошедшие сутки единственный обстрел со стороны российско-оккупационных группировок зафиксирован глубокой ночью, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении  около 03:00 враг в течение 45 минут вел огонь по бойцам АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка. В результате действий противника ни один украинский защитник не пострадал.

На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не наблюдалось. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины.
ForUm

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