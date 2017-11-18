Военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им Кожедуба Андрея Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 млн грн при закупке горючего. Об этом на своей странице в Facebook сообщал генеральный прокурор Юрий Луценко.
«Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных Сил им Кожедуба генерал-майор Алимпиев А. М», – отметил он.
По словам Луценко, прокуратура будет ходатайствовать об аресте и отстранении его от занимаемой должности.
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