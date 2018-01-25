Венгрии нужны юридические гарантии применения Украиной нового закона «Об образовании» только при условии достижения договоренности с венгерским нацменьшинством на Закарпатье, говорится в сообщении на сайте венгерского правительства со ссылкой на главу МИД Петера Сийярто.



«Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии», – заявил Сийярто.

Он также отметил, что этот вопрос не является исключительно делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев, по его мнению, нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств. Будапешт заинтересован в непременном решении этой проблемы при условии содействия интересам украинских венгров, сказал политик, сообщает УНИАН.

«При отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО», – добавил Сийярто и указал, что США также заинтересованы в решении этого «геополитического» вопроса.

«Это для нас хорошая новость, но решение проблемы может быть только таким, которое отвечает интересам местной венгерской общины», – сказал Сийярто.

По данным венгерского МИДа, в среду состоялась трехсторонняя венгерско-украинско-американская встреча в Париже, где и обсуждали вопросы применения закона «Об образовании» в Украине.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

Министерство иностранных дел Венгрии со ссылкой на министра Петера Сийярто заявило, что Венгрия заблокировала заседание комиссии «Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)» в декабре.

Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».