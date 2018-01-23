Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым блокировали механизм нанесения ущерба государственному бюджету импортерами товаров легкой промышленности на сумму почти 700 миллионов гривен с применением коррупционных схем, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по фактам злоупотребления менеджментом компаний-импортеров, сотрудники спецслужбы задокументировали систематические факты занижения стоимости импортируемых товаров менеджментом некоторых коммерческих структур.

Оперативники СБУ установили, что эти средства в течение 2016-2017 годов импортеры вносили на депозитные счета таможни, открытые в органах казначейства, как финансовую гарантию проведения таможенных операций. Затем через фиктивную заниженность в десятки раз стоимости импортируемой продукции средства должны были противоправно вернуться на счета фиктивных компаний, аффилированных с поставщиками.

Благодаря работе сотрудников СБУ заблокирован процесс возвращения почти 700 млн гривен со счетов казначейства.

В ходе обысков в офисах предприятий-импортеров и подразделениях Государственной таможенной службы оперативники спецслужбы обнаружили документацию, которая доказывает проведение финансовой сделки.

Во время досудебного следствия правоохранители также получили информацию о сознательной выдаче отдельными судьями решений об отмене выводов таможен о корректировке таможенной стоимости товаров. Средства планировалось списать в пользу предприятий-импортеров, а не засчитать в соответствии с законодательством в государственный бюджет Украины. Продолжается следствие по рамках уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 375 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, речь идет о схеме, к которой причастен Вадим Альперин.

Напомним, 24 ноября был задокументирован факт предложения руководителю одного из подразделений НАБУ неправомерной выгоды в сумме 800 тыс. долларов.

В ходе проведения негласных следственных действий установлено, что за указанную сумму сотрудники НАБУ должны были переквалифицировать действия лиц, которые фигурируют в уголовном производстве на менее тяжкие, и направить в дальнейшем указанное производства в другой орган досудебного расследования по месту совершения преступления.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что взятку детективу предлагал одесский контрабандист Вадим Альперин.

30 ноября Печерский районный суд Киева избрал Альперину меру в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн.

Позже Альперин вышел из-под стражи после внесения за него залога в размере 21 млн гривен.