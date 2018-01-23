Российский шпионский корабль «Виктор Леонов» был замечен в 100 милях на юго-восток от Уилмингтона, штат Северная Каролина, в международных водах. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на двух американских военных.

По словам одного из источников, на прошлой неделе, «Виктор Леонов», оснащенный разнообразным высокотехнологичным шпионским оборудованием и предназначенный для перехвата коммуникационных сигналов, наблюдался в Карибском бассейне, сообщает Укринформ.

Он отметил, что шпионский корабль, как правило, путешествовал по восточному побережью у мыса Канаверал, Кингс-Бей, Норфолк и Нью-Лондон. Как сообщает издание, во всех этих местах размещены военно-морские установки США.

Второй источник сказал CNN, что корабль, скорее всего, займет 4-6-месячное развертывание на Восточном побережье, где будет проводить разведывательные операции.