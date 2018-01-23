Работа СММ ОБСЕ в Украине заканчивается в марте 2018 года. Об этом заявил первый заместитель главы миссии​ Александр Хуг.

По его словам, нужно найти совместное решение всех членов ОБСЕ о продолжении ее работы, сообщает 0629.com.ua.

Хуг отметил, что в прошлом году было зафиксировано 2 422 нарушения продвижения патрулей ОБСЕ и 4065 раза было зафиксировано пребывание военной техники в тех местах, откуда она должна быть отведена. По поводу патруля Хуг рассказал, что в среднем это 2 автомобиля и от 6-8 наблюдателей.

Отвечая на вопрос о наборе в ОБСЕ, Хуг рассказал, что человек должен изъявить свое желание о работе в СММ в своей стране, дальше государство предлагает список кандидатов в штаб миссии в Вене, там заявления проверяются — затем список пересматривается в СММ. СММ проверяет снова, а затем человек может составить контракт со своим государством и получает за работу выплаты.

Напомним, Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она продолжает запугивать и препятствовать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе выполнять свои обязанности.