также в разделеОбщество
На интерактивной карте свалок обозначили пункты приема вторсырья 8
По примеру всех беглецов: Дыминский подал жалобу в Интерпол 22
Минздрав призвал украинцев прививаться от дифтерии 17
В Украине отменили ВНО по русскому языку 14
Из Польши вышлют 63 украинцев 17
Для усиления охраны границы на Буковине привлекли Нацгвардию 24
Минздрав ответил Москалю: Закарпатью направят 10 тысяч вакцин 17
Суд отказался закрыть дело об исчезновении Гриба в Беларуси 19
Регистрация на ВНО стартует 6 февраля 24
Главу Госаудита подозревают в незаконном обогащении 48
С начала года в Украине корью заболели 2084 человека 22
Суд вслед за сыном Авакова снял арест с недвижимости Чеботаря 42
Минздрав уверяет, что проблем с наличием вакцин от кори не будет 21
Запорожский аэропорт возобновил работу 30
Преступления против Майдана расследует прокурор, обвинявший активистов 32
В Ривном котов собираются признать частью экосистемы 46
Завтра из плена будет освобожден военнослужащий ВСУ Роман Савков 58
Украина улучшила позиции в рейтинге лучших стран мира 108

Работа СММ ОБСЕ в Украине заканчивается в марте 2018 года. Об этом заявил первый заместитель главы миссии​ Александр Хуг.

По его словам, нужно найти совместное решение всех членов ОБСЕ о продолжении ее работы, сообщает 0629.com.ua.

Хуг отметил, что в прошлом году было зафиксировано 2 422 нарушения продвижения патрулей ОБСЕ и 4065 раза было зафиксировано пребывание военной техники в тех местах, откуда она должна быть отведена. По поводу патруля Хуг рассказал, что в среднем это 2 автомобиля и от 6-8 наблюдателей. 

Отвечая на вопрос о наборе в ОБСЕ, Хуг рассказал, что человек должен изъявить свое желание о работе в СММ в своей стране, дальше государство предлагает список кандидатов в штаб миссии в Вене, там заявления проверяются — затем список пересматривается в СММ. СММ проверяет снова, а затем человек может составить контракт со своим государством и получает за работу выплаты.

Напомним, Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она продолжает запугивать и препятствовать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе выполнять свои обязанности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги