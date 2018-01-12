Выполнение Украиной решения Стокгольмского арбитража о возобновлении закупки природного газа на границе с Россией снизит доходы европейских поставщиков на 1,2 миллиарда долларов в 2018 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, в 2017 году Украина импортировала из ЕС 14 млрд куб м газа, что сопоставимо с годовым потреблением Бельгии, передает Европейская правда.

Энергокомпании ЕС стали поставлять в Украину газ с 2013 года, когда в Европе произошло падение внутреннего спроса.

Однако с 2018 по 2019 год включительно госпредприятие НАК «Нафтогаз Украины», соответственно контрактам, будет покупать 5 млрд кубических метров газа с предоплатой 80% в год у российского «Газпрома» согласно контракту и, постановлению Стокгольмского суда.

При условии, что указанный газ будет поставляться по средней цене импорта по состоянию на октябрь прошлого года, сумма, на которую снизится прибыль европейских трейдеров, составит 1,2 млрд долларов.

Напомним, Президент Порошенко заявил, что Украина готова возобновить закупки природного газа у России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров.

НАК «Нафтогаз Украины» выиграл в Стокгольмском арбитраже дело против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

Также «Нафтогаз» не намерен платить за поставленные «Газпромом» объемы газа на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

В «Газпроме» заявили, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК «Нафтогаз Украины» уплатить сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долл, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

31 мая Стокгольмский арбитраж отклонил требования «Газпрома» относительно принципа «бери или плати».

Всего «Нафтогаз» подал два иска: по транзитному контракту и по контракту на куплю-продажу.