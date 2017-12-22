НАК «Нафтогаз Украины» выиграл в Стокгольмском арбитраже дело против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Отмечается, что суд полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери или плати» на сумму 56 млрд долл. за 2009-2017 гг.

Также «Нафтогаз» добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов на более чем 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.

Согласно решению суда, цена газа, полученного «Нафтогазом» во 2 квартале 2014 года, снижена на 27% с 485 долл. за тысячу кубических метров до 352 долл.

«Благодаря пересмотру контрактной цены «Нафтогаз» сэкономил 1,8 млрд долл. на газе, приобретенном в 2014-2015 гг», – подчеркнули в компании.

Также арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его к рыночным европейским стандартам.

«Нафтогаз» оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долл. за весь срок действия контракта на поставку газа

Кроме того, «Нафтогаз» требует от «Газпрома» до 16 млрд долл. в арбитраже по транзитному контракту. Решение по этому спору ожидается 28 февраля 2018 года.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».

7 ноября «Газпром» подал апелляцию на промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с Национальным госхолдингом «Нафтогаз Украины».