Сегодня около 11:00 в Одессе на пересечении улиц Старопортофранковской и Торговой произошло возгорание трамвая маршрута №28.

Как сообщили в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс», в районе кабины водителя произошло возгорание электрической проводки под обшивкой.

Пассажиры запаниковали и попытались выбить двери, не давая таким образом их открыть вовнутрь, сообщает «Думская».

«Водитель все-таки взял ситуацию под контроль, и пассажиры покинули вагон»,- сообщили в пресс-службе ОГЭТ.

Тем не менее в результате инцидента есть пострадавшие: одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу при падении. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.

Инцидент привел к заторам в районе Старопортовфранковской и прилегающих улиц.