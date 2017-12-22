Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в пятницу обязал НАК «Нафтогаз Украины» уплатить в пользу «Газпрома» сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долл, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки. Об этом сообщает Интерфакс сот ссылкой на заявление «Газпрома».

Сообщается также, что суд обязал «Нафтогаз» ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа. В то же время 5 млрд куб. м является годовым контрактным количеством (ГКК), тогда как допустимое изменение ГКК составляет 20%, т.е. обязательный к покупке объем составляет 4 млрд куб. м.

По заявлению «Газпрома», суд отказал «Нафтогазу» в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 г. по апрель 2014 г. и во взыскании переплаты за газ за период с мая 2011 года по 26 апреля 2014 в сумме около 14 млрд долларов. Также сообщается, что суд отметил, что к контракту не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство, установил обязательность применения положений «бери или плати» до окончания срока действия контракта.

«Арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований «Газпрома» об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству», - комментирует российская компания.

Напомним, НАК «Нафтогаз» 22 декабря заявил, что выиграл арбитраж против российского «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Согласно сообщению НАК, Стокгольмский арбитраж снизил цену российского газа для «Нафтогаза» во II квартале 2014 года почти на 27,4% - до 352 долларов с 485 долларов за 1 тыс. куб. м.

Также в НАК сообщают, что арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» относительно положения «бери или плати» на 56 млрд долларов в 2012-2017 гг.

Всего, по подсчетам НАК позитивный эффект от решения арбитража оценивается в 75 млрд долларов.

31 мая 2017 года Стокгольмский арбитраж уже вынес отдельное решение в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» по контракту на поставку газа в Украину с 2009 года. Тогда суд полностью отклонил требование «Газпрома» по применению принципа «бери или плати», а также удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий. Кроме того, суд полностью отменил запрет на реэкспорт газа, который присутствовал в контракте.