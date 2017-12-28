Украина готова закупать газ у РФ при ряде условий, заявил Президент Петр Порошенко. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Они стучат, может, возьмете наш газ? Да нет – у нас все в порядке. Если он будет дешевый, если он будет честен, некоррупционный – пожалуйста», - сказал Президент.

Порошенко подчеркнул важность для Украины решения Стокгольмского арбитража: «Согласно этому решению цена на газ снижается более чем на 130 долларов за 1 тыс. кубов, по сравнению с абсолютно преступным контрактом, который был подписан в 2009 году».

«Представьте себе в чьи карманы шли эти 130 долларов. И 45 млрд средств по условию «бери или плати», которое было в этом контракте», - сказал Президент.

Он добавил: «Почему мы в суд пошли только сейчас? А до этого все ругали этот контракт, а в суд никто не шел. Ибо на игле были. И только сейчас мы решительными действиями выиграли это, обеспечив нашу энергетическую независимость, обеспечив справедливую цену навсегда. Это важная победа».

«Двадцать лет Украина была на игле коррупции и зависимости от Российской Федерации (в поставках газа - ред.)», - сказал Порошенко. Он напомнил о предновогодних переговорах, которые ежегодно проходили в предыдущие периоды. «Все время были переговоры по поставкам газа Украине. Все время обвиняли Украину – то газ воруем, то транзит не можем обеспечить. Что произошло за последние два года – мы энергетически независимы», - подчеркнул Глава государства.

Он сообщил, что в Украине стала по-настоящему энергетически независимой страной и может позволить себе решать, у кого покупать газ.

НАК «Нафтогаз Украины» выиграл в Стокгольмском арбитраже дело против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

Также «Нафтогаз» не намерен платить за поставленные «Газпромом» объемы газа на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

В «Газпроме» заявили, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК «Нафтогаз Украины» уплатить сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долл, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.