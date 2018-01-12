Мэр Киева Виталий Кличко проехался новым трамваем PESA, партия которых поступила в столицу в конце прошлого года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

Отмечается, что трамваи будут курсировать на Борщаговский линии скоростного трамвая.

Кличко напомнил, что в прошлом году столица закупила почти 100 автобусов, свыше 100 троллейбусов и 45 трамваев. В конце декабря Киев получил очередную партию современных польских трамваев PESA 5-го поколения со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi. Большинство из них уже курсирует на Борщаговской линии скоростного трамвая. «Я очень рад сегодня представить новые трамваи. Обновление подвижного состава транспорта - один из приоритетов для столичной власти, - отметил Кличко. - Сейчас мы едем в трамвае 5-го поколения. Он отвечает всем европейским требованиям. И такой современный транспорт, как сейчас на Борщаговской линии, должен курсировать на всех трамвайных маршрутах города», - отметил Кличко.

По его словам, в некоторых районах города нужно перевести трамвайные пути, чтобы запустить новые современные трамваи. «И в этом году мы запланировали перевести пути на нескольких маршрутах. Это – первый шаг», - добавил он. В частности, в этом году предусмотрена реконструкция трамвайной линии на Подоле, Левом берегу, реконструкция трамвайных переездов. Мэр отметил, что после этого будут закупаться новые трамваи. Всего в Киеве подвижной состав трамваев – около 400 единиц.

Кличко также рассказал, что новые трамваи PESA начали оформлять портретами выдающихся украинцев, киевлян. В частности: Анны Киевской, Ярослава Мудрого, Сержа Лифаря, Владислава Городецкого, Казимира Малевича, Ивана Фундуклея, Марии Заньковецкой, Александра Вертинского и других. Кроме того, в каждом трамвае установлен видеоэкран, на котором будут демонстрировать короткий видеоролик о той или иной выдающейся личности.

Мэр отметил, что ежедневно пассажиропоток на Борщаговской линии скоростного трамвая составляет 160 тысяч человек. Сейчас продолжается капитальный ремонт станций на этой линии.

Кличко также осмотрел отремонтированную и обновленную станцию ​​скоростного трамвая «КПИ». Уже отремонтирована и станция «Полевая». Обновления всех станций планируют завершить до конца весны этого года.