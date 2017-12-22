НАК «Нафтогаз» не намерен платить за поставленные «Газпромом» объемы газа на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

«Стокгольмский арбитраж указал, что «Нафтогаз» не должен платить за объемы газа, которые якобы были поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей любому другому лицу, кроме «Нафтогаза», - отмечается в сообщении.

Будущие поставки на указанные территории не затронут «Нафтогаз» до прекращения оккупации территорий на Востоке Украины.

«В любом случае такие поставки не будут зачислены в ежегодные контрактом объемы», - подчеркнули в НАК.

«Если коротко: кому Газпром отдавал тот газ в ОРДЛО, тот ему пусть и платит», - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал ForUm, «Газпром» требует от Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» 1,3 миллиарда долларов за поставленный на оккупированный Донбасс газ.