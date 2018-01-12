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В Киеве скончался последний из организаторов и участников восстания в лагере смерти Собибор 96-летний Аркадий Вайспапир. Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. 

Восстание в польском лагере смерти Собибор 14 октября 1943 года – единственное успешное восстание узников нацистских концлагерей. 

Аркадий Вайспапир родился в 1921 году в селе Бобровый Кут Херсонской области. В 1941 году он был призван в Красную армию и принял участие в обороне Киева.
ForUm

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