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За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов сил АТО со стороны боевиков.

По данным пресс-центра штаба, во время выполнения боевых задач погиб один украинский воин, еще двое получили ранения и двое – боевые травмы.

На луганском направлении основная огневая активность противника наблюдалась в районе светлодарской дуги. Враг из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вокруг Луганского, а из гранатометов различных видов и стрелкового оружия прицельно стрелял по защитникам Новолуганского. В последнем случае военные ВСУ были вынуждены подавлять огневую активность боевиков. Также из крупнокалиберных пулеметов  незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие у Новозвановки.

На донецком направлении эпицентром нестабильности стало Приазовье. Здесь НВФ активно применяли 120-ти и 82-мм минометы в окрестностях Широкино, Гнутово и Лебединского. Кроме того, из гранатометов различных видов были обстреляны защитники Песков.

Следует отметить, что за прошедшие сутки агрессор продолжал осуществлять воздушную разведку. Беспилотники противника, запрещенные минскими договоренностями, были зафиксированы на разных участках линии соприкосновения в семи случаях.

 
ForUm

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