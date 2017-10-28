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Президент Украины Петр Порошенко вместе с ветеранами Второй мировой войны и ветеранами АТО принял участие в церемонии памяти погибших в связи с 73-й годовщиной изгнания нацистов из Украины, которая состоялась в Парке Вечной Славы в Киеве. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Сегодня мы отмечаем особенно памятное событие – 28 октября 1944, когда в результате успешной Карпатской наступательной операции Украина была окончательно освобождена от нацистских оккупантов», - отметил Порошенко в обращении к украинскому народу.

«В течение долгих 1225 дней и ночей наши города и села, наши земли были главной ареной смертельных битв, во время которых разгромлены десятки отборных соединений вермахта и армий сателлитов Третьего Рейха. Каждый клочок многострадальной украинской земли обильно полит кровью защитников и освободителей», - говорится в обращении.

«Мы по праву гордимся ратным подвигом солдат и офицеров – выходцев из Украины, которые воевали с врагом в составе армий стран антигитлеровской коалиции, а также партизан и подпольщиков, участников национально-освободительного движения и Движения Сопротивления во многих европейских странах. Вклад украинского народа в общую победу – весомый, безоговорочный и священный», - подчеркнул Президент.

Глава государства также отметил, что «за мирное небо было уплачено чрезвычайно высокую и страшную цену - около 9 млн жизней наших соотечественников».

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания под военный салют и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.  

В церемонии также приняли участие министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, Киевский городской председатель Виталий Кличко, председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган, народные депутаты Украины.
ForUm

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