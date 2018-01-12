В Киеве в пятницу, 12 января, откроют 10 пунктов сбора новогодних елок. Собранные елки переработают на треску и используют для мульчирования лунок деревьев и кустарников, сообщает «Киевзеленстрой».

«Свои елки и сосны горожане смогут оставить в специальных пунктах сбора, которые КО «Киевзеленстрой» организовывает уже третий год подряд. Собранные хвойные символы праздника переделают на треску и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений», - отметил генеральный директор «Киевзеленстрой» Михаил Наконечный

В прошлом году пункты на базе районных предприятий приняли от населения более 5 тыс. елок на утилизацию.

Отметим, что ветви с демонтированной главной елки Украины, расположенной на Софийской площади в Киеве, также будут переданы КО «Киевзеленстрой» для производства топлива или опилок, которые идеально подходят для мульчирования кустов и деревьев.

Пункты сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля.

Адреса пунктов, где можно сдать елки:

- ул. Тростянецкая, 58А;

-просп. Освободителей, 6;

-ул. Электротехническая, 26;

- просп. Степана Бандеры, 26А;

-ул. Дмитриевская, 16А;

-Зализничне шоссе, 61;

- переул. Герцена, 6;

-просп. Голосеевский, 87 Г;

-ул. Новополевая, 95;

-ул. Бетховена, 8.