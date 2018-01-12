также в разделеСтолица
Кличко проехался в новом польском трамвае 40
Количество заболевших корью в Киеве существенно возросло 39
В Киеве сегодня ограничат движение по мостам 76
В Киеве умер последний участник восстания в лагере смерти Собибор 229
Киевлянам снизили тарифы на горячую воду и отопление 72
Кличко пообещал остановить скандальную стройку на Печерске 158
Число заболевших корью в Киеве продолжает расти 237
В центре Киева подрались активисты и представители застройщика 81
В Киеве сожгли Mercedes общественного активиста 58
В столице легковушка протаранила «скорую», пострадали 4 человека 34
СМИ: В Киеве пьяный подполковник полиции врезался на авто в столб 50
Прохор-Джай, Ноа-Габ и Эмиссия: Названы имена, которые киевляне давали своим детям 30
ГосЧС: Пожара в столичном ЦУМе не было 28
В Киеве детей без прививок от кори не будут пускать в школы и детсады 112
В киевском ЦУМе проводят эвакуацию 42
Вспышка кори в Киеве: количество заболевших превысило 60 человек 73
В центре Киева появился бесплатный Wi-Fi 57
В Киеве зарегистрированы 54 случая кори 80

В Киеве в пятницу, 12 января, откроют 10 пунктов сбора новогодних елок. Собранные елки переработают на треску и используют для мульчирования лунок деревьев и кустарников, сообщает «Киевзеленстрой».

«Свои елки и сосны горожане смогут оставить в специальных пунктах сбора, которые КО «Киевзеленстрой» организовывает уже третий год подряд. Собранные хвойные символы праздника переделают на треску и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений», - отметил генеральный директор «Киевзеленстрой» Михаил Наконечный

В прошлом году пункты на базе районных предприятий приняли от населения более 5 тыс. елок на утилизацию.

Отметим, что ветви с демонтированной главной елки Украины, расположенной на Софийской площади в Киеве, также будут переданы КО «Киевзеленстрой» для производства топлива или опилок, которые идеально подходят для мульчирования кустов и деревьев.

Пункты сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля.

Адреса пунктов, где можно сдать елки:

- ул. Тростянецкая, 58А;

-просп. Освободителей, 6;

-ул. Электротехническая, 26;

- просп. Степана Бандеры, 26А;

-ул. Дмитриевская, 16А;

-Зализничне шоссе, 61;

- переул. Герцена, 6;

-просп. Голосеевский, 87 Г;

-ул. Новополевая, 95;

-ул. Бетховена, 8.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

47
Теги