Служба безопасности Украины завершила допрос лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили.

Допрос продлился несколько часов, сообщает 112 Украина со ссылкой на информацию своего корреспондента.

По словам адвокатов Саакашвили, допрашивали его по делу об организации протеста под зданием парламента.

«Образцы голоса для экспертизы сегодня не отбирали. Состоится дополнительный допрос 16 января, именно тогда планируют отобрать образцы голоса для экспертизы», - пояснила корреспондент телеканала.

Ранее Саакашвили заявил, что 9 января сходил на допрос в прокуратуру.

Напомним, 8 декабря 2017 года вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата власти в Украине.

Сам Саакашвили заявил, что его не финансируют олигархи и Россия.

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

15 декабря 2017 года Генеральная прокуратура обжаловала это решение.