Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что сходил на допрос в прокуратуру.

«Вчера я провел два часа на допросе в прокуратуре, по делу расстрелов на Майдане, в связи с «фактами», приведенными в передаче на итальянском канале друга Путина Берлускони, о том, что я приказал «грузинским снайперам» расстреливать людей», - написал он в Facebook.

Саакашвили заявил, что следователи были очень доброжелательные и профессиональные.

«Но я думаю, вся система работает вхолостую. Два главных дела той эпохи – отравление Виктора Ющенко и расстрелы Майдана до сих пор не расследованы, то есть во власти в Украине до сих пор есть люди, которым не выгодно расследование этих дел», - считает политик.

Саакашвили отметил, что сегодня, 10 января, его ждут еще два допроса.