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Для расследования убийства юристки Ирины Ноздровской создан специальный координационный штаб и привлечены лучшие специалисты розыска. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой дал в ходе селекторного совещания сегодня, 3 января, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению - создать координационный штаб. Максимально организовать работу по раскрытию тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска и следователей», - сказал он.

Яровой дал поручение взять на особый контроль проведение всех необходимых экспертиз.

«Если нужны специалисты из других областей - мы немедленно их вызовем», - добавил он.

Первый заместитель министра внутренних дел отметил необходимость наладить взаимодействие с Департаментом коммуникации Национальной полиции с общественными активистами и СМИ по расследованию этого преступления.

Также отмечается, что по делу Ноздровской полиция допросила более 50 свидетелей.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. 

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным.

Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста, основной является ее профессиональная деятельность. 

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев взял расследование ее убийства под личный контроль

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Спустя два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 г. суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.
ForUm

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