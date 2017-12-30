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Освобожденный из заложников в харьковском отделении «Укрпочты» Андрей Ремига рассказал, что в заложниках было семь человек.

Мальчик рассказал, что мужчина где-то в 3 часа сказал, что всех выпустит. С его слов, в заложниках было 7 человек. Мальчика освободили вместе с мамой и еще 3 заложниками, сообщает «Украинская правда».

«Он все время предлагал кофе и чай <…> Он на себя нацепил взрывчатку и говорил, что если полицейские не будут его слушать, то взорвет ее. Взрывчатка была в двух бутылках, в нее что-то положили и там горела синяя лампочка», - сказал Ремыго.

«Он хотел, чтобы выполняли его приказы. Еще говорил, чтобы его снимали и выкладывали везде <…> Он старый такой, еще говорил, что у него рак мозга», - добавил он.

Со слов мальчика, в заложниках остался только один мужчина.

Напомним, в Харькове на улице Шевченко неизвестный захватил отделение «Укрпочты». В здании находились 11 заложников.

Позже мужчина отпустил двух детей и трех женщин

По факту захвата следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы.
ForUm

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