Мужчина, захвативший заложников в харьковском отделении «Укрпочты», отпустил двух детей и трех женщин, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«По состоянию на 18-10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть удерживаемых – двух детей и трех женщин. Они сейчас в безопасности», – говорится в сообщении.

В главке подчеркнули, что для урегулирования ситуации на месте происшествия работают руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

По факту захвата следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове на улице Шевченко неизвестный захватил отделение «Укрпочты». В здании находились 11 заложников.