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В Харькове на улице Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты».

Представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.

Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и «скорая». На месте также работают взрывотехники.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто, сообщает «Украинская правда».

В полиции Харькова официально не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия. 

В свою очередь спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения «Укрпочты», внутри есть люди.

«По предварительной информации, мужчина в помещении «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно», - сообщил Тракало.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.

По состоянию  на 15:50 на место инцидента приехали кинологи. 
ForUm

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