В харьковском отделении «Укрпочты», которое захватил неизвестный со взрывчаткой, находятся 11 заложников.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Заложников 11, девять взрослых и двое детей», - сообщил собеседник.

В свою очередь народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что в момент захвата заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове находились 9 человек.

«Сегодня в Харькове в одно из отделений «Укрпочты» с целью вооруженного ограбления зашел мужчина с предметом похожим на пистолет. В это время там находились 9 человек. Там были сотрудники почты и посетители. В том числе двое детей. Кто-то успел позвонить 102 и вызвать полицию», – отметил он.

По словам Геращенко, патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. «Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным и он принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники.

Он подчеркнул, что В настоящий момент отделение Укрпочты оцеплено сотрудниками полиции. На месте находится начальник Харьковской полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.

«С грабителем, ставшим после захвата заложников - террористом, ведутся переговоры. Сотрудники полиции и СБУ действуют профессионально и решительно. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям. Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружие и сдаться, вместо того чтоб перед Новым годом получить пулю снайпера в голову», – подчеркнул он.

Напомним, в Харькове на улице Шевченко неизвестный захватил отделение «Укрпочты».