также в разделеПроисшествия
Захвативший здание почты в Харькове отпустил женщин и детей 104
Захват заложников в Харькове может быть связан с обменом пленными 96
Полиция сообщила подробности захвата отделения «Укрпочты» в Харькове 180
В Харькове неизвестный захватил отделение «Укрпочты» 118
На Черниговщине в детсаду произошло массовое отравление 28
За сутки в зоне АТО ранены 2 военных, 1 – погиб 39
В Харькове неизвестные с молотками украли у мужчины $30 тысяч 40
Сутки в АТО: 6 обстрелов, один военный ранен 29
В ФРГ пьяный украинец на фуре протаранил авто полицейских, есть жертвы 83
На Луганщине школьнику взрывом оторвало руку 51
Под Львовом поезд протаранил «скорую» 42
Во Львове неизвестный обстрелял из пистолета двух мужчин 35
За сутки в зоне АТО 4 обстрела, ранены 2 военных 29
В Киевской области перевернулся автобус с пассажирами 50
В Ивано-Франковске пьяный священник пытался сбежать с места ДТП 51
«Праздничное» перемирие: Один военный погиб, пятеро – ранены 46
В Ужгороде женщина на Mercedes снесла палатку на рынке 43
В декабре 40 нардепов пропустили более 90% голосований 35

В харьковском отделении «Укрпочты», которое захватил неизвестный со взрывчаткой, находятся 11 заложников.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Заложников 11, девять взрослых и двое детей», - сообщил собеседник.

В свою очередь народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook  сообщил, что в момент захвата заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове находились 9 человек. 

«Сегодня в Харькове в одно из отделений «Укрпочты» с целью вооруженного ограбления зашел мужчина с предметом похожим на пистолет. В это время там находились 9 человек. Там были сотрудники почты и посетители. В том числе двое детей. Кто-то успел позвонить 102 и вызвать полицию», – отметил он.

По словам Геращенко, патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. «Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным и он принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники.

Он подчеркнул, что В настоящий момент отделение Укрпочты оцеплено сотрудниками полиции. На месте находится начальник Харьковской полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.

«С грабителем, ставшим после захвата заложников - террористом, ведутся переговоры. Сотрудники полиции и СБУ действуют профессионально и решительно. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям. Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружие и сдаться, вместо того чтоб перед Новым годом получить пулю снайпера в голову», – подчеркнул он.

Напомним, в Харькове на улице Шевченко неизвестный захватил отделение «Укрпочты».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

60
Теги