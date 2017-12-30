Правоохранители освободили всех заложников и задержали мужчину, захватившего отделение «Укрпочты» в Харькове, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

«Операция по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения «Укрпочты» в Харькове, - завершена. Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, - освобождены. Злоумышленник задержан», – говорится в сообщении.

«Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет», - отметил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Напомним, в Харькове на улице Шевченко неизвестный захватил отделение «Укрпочты». В здании находились 11 заложников.

Позже мужчина отпустил двух детей и трех женщин

По факту захвата следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы.