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Сегодня украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

«Украинской стороной были переданы 233 человека из списка 306-ти путем помилования и освобождения их из-под стражи. Они совершили преступления, но к ним были применены изменения меры пресечения или процедуры помилования в тех случаях, где это было разрешено законодательством», – отметила она.

По словам Геращенко, среди переданных нет таких, которые совершили убийства и другие тяжкие преступления, которые не подпадают под процедуру помилования.

Напомним, первый этап обмена состоялся в районе КПВВ «Майорское». На подконтрольную Украине вернулись 16 украинцев, которые находились в плену боевиков самопровозглашенной «ЛНР».

В свою очередь украинская сторона передала самопровозглашенной «ЛНР», 75 человек из 99-ти, которые были в списке.

Второй этап обмена пленными происходил на территории, подконтрольной самопровозглашенной «ДНР», непосредственно у оккупированного города Горловка. Были освобождены 58 украинцев.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что 43 человека, которые указаны в списках представителей ОРДЛО на обмен, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

По ее словам, есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей. «Их около 10-15 человек», - сказала омбудсмен.
ForUm

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