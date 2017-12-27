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На подконтрольную Украине территорию въехали 3 автобуса с 16 украинцами, которые находились в плену боевиков самопровозглашенной «ЛНР».

Как сообщает Громадське, в одном из автобусов находятся российские и сепаратистские СМИ, еще в одном - представители ОРЛО.

Также отмечается, что среди освобожденных из плена «ЛНР» – Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров и Эдуард Неделяев.

Украина передает в оккупированный Луганск 99 человек. Далее, по процедуре, ведется верификация списков самопровозглашенной «ДНР».

Напомним, 26 декабря вечером представители украинской стороны вылетели на Донбасс накануне обмена пленными.  

Обмен должен был состояться по формуле «306 на 74» в 12:00, однако был перенесен на 14:00.
ForUm

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