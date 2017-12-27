Второй этап обмена пленными проходит на территории, подконтрольной самопровозглашенной «ДНР», непосредственно у оккупированного города Горловка, сообщает Громадське.

«58 украинцев возвращаются из плена боевиков. Украина же, вместо анонсированных 207-ми отдает 165 удерживаемых. Другие, по словам представителей украинской стороны, заявили о нежелании возвращаться на оккупированные территории», – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди освобождаемых – украинцы Игорь Козловский и Владимир Фомичев, Алексей Кириченко, Александра Коринькова. Сергея Глондаря среди них нет.

Напомним, первый этап обмена состоялся в районе КПВВ «Майорское». На подконтрольную Украине вернулись 16 украинцев, которые находились в плену боевиков самопровозглашенной «ЛНР».

В свою очередь украинская сторона передала самопровозглашенной «ЛНР» 75 человек из 99-ти, которые были в списке.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что 43 человека, которые указаны в списках представителей ОРДЛО на обмен, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

По ее словам, есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей. «Их около 10-15 человек», - сказала омбудсмен.