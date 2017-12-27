Сегодня освобождены 73 украинца, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

«Сегодня были освобождены 73 украинца, большинство из них незаконно удерживались боевиками несколько лет», – отметила она.

Как сообщает Громадське, одна женщина выразила желание остаться на территории оккупированной части Донецкой области.

Ранее сообщалось, что всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 74 человека.

Напомним, первый этап обмена состоялся в районе КПВВ «Майорское». На подконтрольную Украине вернулись 16 украинцев, которые находились в плену боевиков самопровозглашенной «ЛНР».

В свою очередь украинская сторона передала самопровозглашенной «ЛНР», 75 человек из 99-ти, которые были в списке.

Второй этап обмена пленными происходил на территории, подконтрольной самопровозглашенной «ДНР», непосредственно у оккупированного города Горловка. Были освобождены 58 украинцев.