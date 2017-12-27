Процесс обмена пленными завершен, освобождены 74 украинца, которых удерживали на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«По словам Ирины Геращенко, автобусы с нашими 58 ребятами отправились из Горловки в Майорск. Это значит, что через 20 минут все 74 наших заложника будут на контролируемой территории», - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, первый этап обмена состоялся в районе КПВВ «Майорское». На подконтрольную Украине территорию вернулись 16 украинцев, которые находились в плену боевиков самопровозглашенной «ЛНР».

В свою очередь украинская сторона передала самопровозглашенной «ЛНР», 75 человек из 99-ти, которые были в списке.

Второй этап обмена пленными происходил на территории, подконтрольной самопровозглашенной «ДНР», непосредственно у оккупированного города Горловка.