также в разделеОбщество
27 декабря. Картина дня 42
В «Укроборонпроме» ответили Гройсману: Не нужно искать «козлов отпущения» 54
Дело о запорожских фиктивных тендерах: разыскиваемый заммэра оказался в больнице 32
Порошенко встретил освобожденных украинцев 52
Экс-мэр Торецка спрятался в автобусе, чтобы не возвращаться к боевикам 77
ДТП в Харькове: против автошколы, где училась Зайцева, завели дело 26
Украина передала боевикам 233 человек 44
Геращенко уточнила, что на подконтрольную территорию вернулись 73 человека 40
В плену боевиков остаются 103 украинца 37
САП закрыла дело против Довгого 29
Названы имена освобожденных из плена украинцев 81
ГПУ обнародовала материалы по делу замглавы Запорожского облсовета 30
Медведчук рассказал, благодаря кому состоялся обмен 161
Все освобожденные из плена уже находятся на подконтрольной Украине территории 43
Нардепы установили новый рекорд кнопкодавства в Раде 41
«Справилась с блеском»: Аваков поблагодарил Дееву за работу 63
Порошенко прибыл на Донбассе встречать освобожденных их плена 68
Аннексия Крыма: РФ рассылала военным ВСУ фейковый приказ о сдаче оружия 55

Процесс обмена пленными завершен, освобождены 74 украинца, которых удерживали на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«По словам Ирины Геращенко, автобусы с нашими 58 ребятами отправились из Горловки в Майорск. Это значит, что через 20 минут все 74 наших заложника будут на контролируемой территории», - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, первый этап обмена состоялся в районе КПВВ «Майорское». На подконтрольную Украине территорию вернулись 16 украинцев, которые находились в плену боевиков самопровозглашенной «ЛНР».

В свою очередь украинская сторона передала самопровозглашенной «ЛНР», 75 человек из 99-ти, которые были в списке.

Второй этап обмена пленными происходил на территории, подконтрольной самопровозглашенной «ДНР», непосредственно у оккупированного города Горловка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги