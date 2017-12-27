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43 человека, которые указаны в списках представителей ОРДЛО на обмен, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

Об этом Громадському сказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Также, по ее словам, есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей. «Их около 10-15 человек», - сказала омбудсмен.

Лутковская также отметила, что каждого из них будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украине территории.

Напомним,  на подконтрольную Украине территорию въехали 3 автобуса с 16 украинцами, которые находились в плену боевиков самопровозглашенной «ЛНР».

 
ForUm

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