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Украинская сторона передала самопровозглашенной «ЛНР» 75 человек из 99-ти, которые были в списке.

Это объясняется тем, что часть людей отбыли наказание и освободились, а некоторые просто отказался возвращаться, отметила участница группы по обмену со стороны «ЛНР» Ольга Кобцева, сообщает Громадське.

«Мы отдаем 16, нам отдают 75. Почему разнится с цифрой 99? Так как на момент достижения договоренности часть людей уже освободилась, а часть людей отказались от возвращения на территорию «ЛНР », - пояснила она.

Напомним, на подконтрольную Украине территорию въехали 3 автобуса с 16 украинцами, которые находились в плену боевиков самопровозглашенной «ЛНР».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что 43 человека, которые указаны в списках представителей ОРДЛО на обмен, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

По ее словам, есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей. «Их около 10-15 человек», - сказала омбудсмен.

 
ForUm

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