Подготовительное заседание по делу по обвинению экс-руководителя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива назначено на 25 января 2018 года.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Печерского районного суда.

«Постановлением от 20 декабря назначено подготовительное заседание на 25 января 2018», - сообщили в пресс-службе.

Согласно автоматическому распределению, назначена коллегия суда. Председательствующий судья Светлана Смык, судьи-участники Олеся Батрин и Ирина Литвинова.

В Генеральной прокуратуре заявляют, что никогда не получали никаких предложений о сотрудничестве от Каськива, как он об этом ранее заявлял.

Так, на вопрос о том, что Каськив ранее заявил, что за время пребывания в Панаме «в течение трех лет четыре раза письменно направлял письма с предложениями о сотрудничестве следствию», в ответе ГПУ отметили: «Указанные в запросе заявления Каськива в Главное следственное управление ГПУ не поступали».

В то же время ГПУ не ответила на вопрос, делало следствие до передачи дела в суд предложения Каськиву о сотрудничестве.

На вопрос о том, контролирует ли следствие пребывания Каськива на территории Украины и гарантии того, что он останется в стране после решения суда, которое дает ему возможность выезжать за границу, в ГПУ отметили:

«Контроль за возложенными на Каськива обязательствами (в частности выезда ним за границу), после направления обвинительного акта в суд, осуществляется судом».

Дело Каськива было передано в суд 14 декабря.

Каськива обвиняют в хищении государственных средств в 2012-2013 годах – 7636000 гривен по заключенному договору о размещении рекламных бордов с ООО «Глория». По утверждению обвинения, борды так и не были установлены, а промежуточные акты о выполнении работ были поддельными.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 1 ноября экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив был экстрадирован в Украину.

Позже Каськив был отпущен из зала суда и если он не внесет залог в сумме 160 тыс. гривен в течение пяти дней, то его повторно арестуют.

Суд также обязал его сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении.

1 ноября за него внесли залог. ГПУ обжаловала это решение.