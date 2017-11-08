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Генпрокуратура обжаловала решение Печерского райсуда Киева освободить экс-главу Госинвестпроекта Владислава Каськива под залог в размере 160 тыс. грн

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Эспрессо.TV.

Апелляцию зарегистрировал Апелляционный суд Киева. Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна.

Сарган отметила, что в рамках законодательства суд освободил бы Каськива под залог в любом случае. Генпрокуратура просит суд увеличить размер залога с 160 тыс. грн до 480 тыс. грн.

«В соответствии с законодательством и учитывая то, что Каськив компенсировал в госбюджет 7,47 млн грн инкриминируемых убытков, ГПУ просит суд освободить его под залог в размере 480 тыс. грн», - рассказала Сарган.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 1 ноября экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив был экстрадирован в Украину. 

Позже Каськив отпущен из зала суда и если он не внесет залог в сумме 160 тыс. гривен в течение пяти дней, то его повторно арестуют.  

Суд также обязал его сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении.

1 ноября за него внесли залог.
ForUm

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