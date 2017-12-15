Генеральной прокуратурой закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с Департаментом процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины закончено досудебное расследование в уголовном движимы по подозрению бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия)», – говорится в сообщении.

Также в ГПУ отметили, что 14 декабря обвинительный акт в отношении Каськива направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 1 ноября экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив был экстрадирован в Украину.

Позже Каськив был отпущен из зала суда и если он не внесет залог в сумме 160 тыс. гривен в течение пяти дней, то его повторно арестуют.

Суд также обязал его сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении.

1 ноября за него внесли залог. ГПУ обжаловала это решение.