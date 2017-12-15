также в разделеОбщество
15 декабря. Картина дня 14
Матиос назвал Горбатюка академическим теоретиком и сравнил с фейковым мангустом 11
НАБУ сообщило о подозрении главе Дружковского горсуда 13
МИД выражает протест в связи с продлением ареста Грибу 32
Климкин: Оккупация Крыма расширила территорию для размещения ядерного оружия 72
Тука рассказал о проявлениях мягкого сепаратизма на Закарпатье 38
Дыминского объявили в розыск 27
НБУ ужесточил выдачу лицензий для перевода валюты за границу 23
СБУ задержала на Черкасчине российского разведчика 50
ГПУ не нашла нарушений в декларациях Ляшко и еще 5 нардепов 21
Институт нацпамяти предложил сократить число праздничных дней до 10 129
Российский суд продлил арест Грибу до 4 марта 41
НАПК нашло нарушения в е-декларациях первого зама Сытника 29
Холодницкий обещает результаты по договорным матчам в футболе в 2018 году 23
Нацагентство по возврату активов не получало от ГПУ документов на «Межигорье» 22
Пограничники нашли у ехавших из Крыма украинцев «паспорта ДНР» 62
Тука: Крым вернется в Украину после распада России 58
Боевик, показавший военный билет «ДНР» пограничникам, получил 8 лет тюрьмы 39

Генеральной прокуратурой закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с Департаментом процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины закончено досудебное расследование в уголовном движимы по подозрению бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия)», – говорится в сообщении.  

Также в ГПУ отметили, что 14 декабря обвинительный акт в отношении Каськива направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 1 ноября экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив был экстрадирован в Украину. 

Позже Каськив был отпущен из зала суда и если он не внесет залог в сумме 160 тыс. гривен в течение пяти дней, то его повторно арестуют.  

Суд также обязал его сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении.

1 ноября за него внесли залог. ГПУ обжаловала это решение.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги