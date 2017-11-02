За экстрадированного накануне экс-главу Госинвестпроекта Владислава Каськива внесен залог в сумме 160 тыс. гривен. Об этом телеканалу 112 Украина сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Залог был внесен неким Виктором Ермолаевым вчера, 1 ноября.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 1 ноября экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив был экстрадирован в Украину.

Позже Каськив отпущен из зала суда и если он не внесет залог в сумме 160 тыс. гривен в течение пяти дней, то его повторно арестуют.

Суд также обязал его сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении.