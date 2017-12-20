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Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили на прошлой неделе получил пакет документов для выезда в Нидерланды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Отмечается, что на прошлой неделе, после выхода из следственного изолятора, Саакашвили ходил в посольство Голландии.

«Он получил пакет документов, которые позволяют ему выехать туда. Но, как видим, он этого не сделал. Силой ничего с ним делать пока не планируется, идет юридическая процедура по поводу законности его пребывания в Украине. Она раньше средины января не закончится», - говорит источник в правящей коалиции.

Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата власти в Украине. Дангадзе подозревают в причастности к организации этой схемы финансирования.  

6 декабря  Дангадзе арестовали на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Сам Саакашвили заявил, что его не финансируют олигархи и Россия. 

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

15 декабря Генеральная прокуратура обжаловала это решение. 
ForUm

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