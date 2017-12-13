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Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование уголовного производства о стрельбе депутата Верховной Рады Сергея Пашинского («Народный фронт») в Вячеслава Химикуса в Киевской области. Об этом Українським Новинам сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова.

«Сегодня суд полностью удовлетворил наши исковые требования», - сказала она.

Суд признал незаконным и отменил постановление следователя Генпрокуратуры о закрытии уголовного производства.

Таким образом суд обязал Генпрокуратуру возобновить расследование.

Как сообщал ForUm, вечером 31 декабря 2017 года в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем Вячеславом Химикусом и народным депутатом Сергеем Пашинским произошел инцидент, в ходе которого нардеп применил огнестрельное оружие. 

В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.

Позже Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о стрельбе Пашинского. Также депутату вернули изъятый пистолет.

 
ForUm

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